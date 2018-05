Madagascar: PAMF-Orange Madagascar - « M-Kajy », un prêt instantané via un mobile

Le service « M- kajy » affiche un taux d'emprunt de l'ordre de 7%.

La Première Agence de Micro-Finance (PAMF) et Orange Madagascar annoncent le lancement de « M-Kajy ». Il s'agit d'un service innovant d'épargne et de prêt d'argent accessible depuis les comptes « Orange Money ».

Des millions de Malgaches ayant été exclus du système bancaire ont pu déposer, retirer, transférer et payer simplement depuis leur téléphone portable grâce à la solution de mobile money lancée par Orange Madagascar en 2010. Cet opérateur en téléphonie mobile a ensuite décidé de s'associer à la PAMF afin de créer un nouveau service financier, le « M-Kajy » qui offre une possibilité d'épargner et d'obtenir un prêt instantané directement depuis son mobile. « C'est facilement accessible, simple à utiliser, sans restriction géographique et ne nécessitant pas de nombreuses procédures surtout au niveau de la paperasse.

Pour y souscrire, il suffit d'être client d' « Orange Money » et ainsi commencer à épargner et effectuer une demande de prêt. L'accès aux fonds épargnés est disponible à tout moment, de manière simple et sécurisée », a-t-on annoncé. Ce service contribue ainsi à accroître l'inclusion financière à Madagascar tout en permettant à chacun d'épargner pour l'avenir, d'emprunter pour investir ou encore de gérer un imprévu.

Rémunéré. En outre, la capacité de résilience des populations les plus vulnérables passe par une facilité d'épargne et un accès rapide à des fonds sécurisés en tout temps. L'ouverture d'un compte épargne est gratuite et ne nécessite pas de déplacement pour le client. Une fois que celui-ci a souscrit au service « M-kajy », il peut dès à présent accéder à son compte épargne. Il n'y a aucun frais de tenue de compte et les transferts de fonds sont gratuits (dépôt/retrait), immédiats et sans restriction entre le compte épargne « M-kajy » et le compte « Orange Money » du client. En revanche, ce compte épargne « M-kajy », qui est accessible directement depuis le téléphone mobile du client, est rémunéré à un taux annuel de 2,5%, a-t-on fait savoir.

Plafond de 300.000 Ar. Par ailleurs, les utilisateurs de « M-kajy » pourront bénéficier d'un prêt allant de 5.000 à 300.000 Ariary, selon leur utilisation des services Orange et « Orange Money », et ce, en fonction de leurs habitudes d'épargne et d'emprunt sur ce service innovant. Le prêt « M-kajy » offre entre temps une flexibilité de remboursement dans les trente jours avec un taux unique, transparent et compétitif de l'ordre de 7%, sans aucun autre frais annexe, a-t-on évoqué. Le client peut également consulter son plafond à tout moment lui permettant ainsi de connaître le montant maximum pour lequel il est éligible et d'effectuer une demande de prêt en saisissant directement le montant qu'il désire obtenir. Lors de sa demande de prêt, le montant approuvé ainsi que le montant total à rembourser à la date d'échéance, lui sont communiqués.

À la saisie de son code secret « Orange Money », le prêt sera instantanément crédité sur son compte « Orange Money » pour une mise à disposition rapide des fonds. Notons que les bonnes habitudes d'épargne et d'emprunt des utilisateurs de « M-kajy » seront récompensées en améliorant leur chance d'obtenir un prêt d'un montant plus important lors de leur prochaine demande.