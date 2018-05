Madagascar: Ikalamavony - Des bandits ont mis à sang et à feu tout un village

La nuit du 6 avril au 7 avril, soit vers 00h 30minutes, des bandits armés de fusils de chasse se sont intriduits dans le domicile d'un particulier résidant dans le villaged'Ampasambahiny, fokontany d'Ambodivohitra, chef-lieu du district d'Ikalamavony. Durant cette attaque, les malfaiteurs dont le nombre n'est pas déterminé, ont tiré sur le propriétaire de la maison et ont blessé deux autres personnes avant d'incendier deux maisons d'habitation. Bilan, le propriétaire de la maison est tué sur le coup. Comme nous avons cité plus haut, ces actes de banditisme ont été commis en pleine centre ville d'Ikalamavony. Malheureusement, aucun suspect n'est pas arrêté.

Ce phènomène aura-t-il de liaison avec la crise politique sévissant dans le pays à l'heure actuelle ? Ce qui vient de se passer dans le district d'Ikalamavony le 7 avril vers minuit laisse penser que l'autorité de l'Etat qui est censé de proteger les citoyens et leurs biens n'existe plus dans ce pays. Ce n'est pas normal qu'un fokontany d'un chef lieu de district comme Ambodivohitra, pour ne pas dire que celui-ci abrite presque les infrastructures et les différents services névralgiques de l'adminiustration publique de cette localité. A part le bureau du district et les sevices fiscaux, la brigade de la gendarmerie y est implantée. Cette remarque est de mise pour attirer l'attention des autorités compétentes notamment celles qui sont chargées de veiller à la sécurité publique.

Il est prouvé que l'insécurité a pris de plus en plus de l'ampleur dans les zones réputées comme étant rouges depuis ces derniers temps.

