Madagascar: Partenariat Madagascar/Union européenne - Les lauréats du concours de dessin à l'honneur

Si ce concours marque les 60 ans de partenariat entre Madagascar et l'Union européenne, les critères de sélection incluent l'originalité de l'œuvre et le respect du message à faire passer. Des dessins à découvrir absolument !

Ils étaient 58 enfants de sept et 13 ans à participer au concours, mais finalement, la gent féminine a fait preuve de plus de créativité. Tantely Ny Aina Natacha Rafidimanana gagne le premier prix suivie de près par Tony Andia Maya Rasoamanambola tandis que, Ny Tianay Miangola Andrianalison ferme la marche du podium.

