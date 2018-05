Madagascar: « Beach Soccer » - La FMF met la touche finale pour une nouvelle sélection

Le « beach soccer » a le vent en poupe depuis l'annonce de l'engagement de Madagascar par le président Doda Andriamiasasoa de notre participation au prochain championnat d'Afrique de décembre au Caire.

« Nous allons mettre en place une nouvelle équipe des Barea en tenant compte toutefois de l'expérience des anciens mais l'essentiel est que le groupe soit plus compétitif », révèle le président de la commission « Beach Soccer » au sein de la fédération, Cyril Reboza. Le même homme, en fait, qui a conduit l'équipe malgache à la victoire finale il y a deux ans.

Six équipes. C'est d'ailleurs fort de ses expériences, du vécu auprès des membres de l'équipe nationale, qu'il a reconduit Solofo et Franck pour diriger le nouveau groupe qui sera connu après la finale du tournoi de dimanche.

Pour revenir au tournoi de Mahajanga où on déplore tout de même l'absence des joueurs de Sainte-Marie et de Fénérive Est, on a vu depuis lundi la participation de la sélection de Morondava, Melaky, Vatomandry et Toamasina auxquels on ajoute les deux équipes majungaises. Des sélections qui illustrent la particularité du « beach soccer » où il y a les sélections à la place des clubs. Mais c'est peut-être mieux ainsi pour raviver le sentiment d'appartenance qui a fait ses preuves au football des années 70 avec les Tananariviens de l'AS St-Michel, les Majungais du Fortior de la Côte Ouest, les Tamataviens du Fortior de la Côte Est et les Tuléarois du Corps Enseignant.

Les six équipes disputeront donc ce tournoi évidemment richement primé mais le but est de voir tous les joueurs à leur meilleur niveau pour dégager une première fournée pour les Barea. Une première sélection qui n'est pas figée, annonce Cyril Reboza qui connaît bien qu'au « beach soccer » la forme du moment joue un rôle capital. « Il faut être dans une forme physique irréprochable pour pouvoir tenir la partie dans cette discipline sans nul doute la plus fatigante », explique-t-il.