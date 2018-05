Ile Maurice: Statistics Mauritius - Compensation salariale et productivité en inadéquation

C'est une tendance qui se dessine depuis plusieurs années.

La productivité des secteurs manufacturiers et des entreprises tournées vers l'exportation n'est pas en adéquation avec la hausse constante de la compensation salariale. Le dernier rapport de Statistics Mauritius sur la productivité du pays pour la période de 2007 à 2017 met en exergue cet état de fait. Si la compensation salariale a connu une progression ininterrompue de 5,4 % de 2007 à 2017, la productivité, qu'elle soit issue de la main-d'œuvre ou des investissements, n'a grimpé que de 2,5 % et de 4 % au cours de la même période. Tour d'horizon des points forts de ce rapport.

Compensation salariale en progression + 5,4 %.

C'est la hausse moyenne de la compensation salariale chaque année durant la période 2007-2017 pour l'économie dans son ensemble. Le segment où les salaires ont connu la plus forte hausse est celui des exportateurs (+6,4 %), alors que chez les entreprises manufacturières, la hausse a été de 5,1 % par an sur dix ans.

Productivité de la main-d'œuvre : croissance de 2,5 % en dix ans

La productivité des employés a grimpé de 2,5 % en moyenne chaque année durant les dix dernières années, selon Statistics Mauritius. Les compagnies manufacturières, ainsi que celles qui sont tournées vers l'exportation, ont enregistré des croissances supérieures de 3,1 % au cours de la même période.

Cette performance demeure tout de même amoindrie en 2017, à en croire les chiffres pour cette période uniquement. «La productivité de la main-d'œuvre a grimpé de 2,4 % en 2017, soit moins que les 3,4 % de croissance enregistrée en 2016», souligne Statistics Mauritius. Idem pour les entreprises manufacturières et celles tournées vers l'export. Ces deux caté- gories ont chacune enregistré de faibles progressions de productivité de leur main-d'œuvre, soit 0,3 % et 0,9 % respectivement.

Hausse de 4 % de la «capital productivity» sur dix ans

Si l'apport des capitaux (capital input) a chuté de 2,1 % et de 3,3 % dans les secteurs manufacturiers et l'exportation, il n'en demeure pas moins plus fructueux que celui de la main-d'œuvre. Pour cause, la productivité issue des investissements (capital productivity), a grimpé de 4 % et de 3,9 % pour les manufacturiers et les exportateurs durant la période 2007-2017.

Tendance que l'on retrouve également en 2017. La productivité issue des investissements de capitaux a progressé de 4,3 % en 2017 pour les entreprises manufacturières, comparée à 4,1 % en 2016. Au niveau des entreprises tournées vers l'exportation, celles-ci ont connu une petite embellie de 0,9 % de la productivité issue des capitaux, après une baisse conséquente de 4,1 % en 2016.