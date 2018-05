Ile Maurice: Mont-Goût - Well Being of Strays stérilise 43 animaux en un jour

Une journée de stérilisation de plusieurs chiens et chats errants a été organisée, le mercredi 2 mai, par l'organisation non gouvernementale (ONG) Well Being of Strays. Ces animaux avaient été recueillis par des volontaires de différents endroits à travers le pays.

Au total, pas moins de 43 animaux, dont 37 chiens et six chats, ont pu être stérilisés dans le garage d'une habitante de Mont-Goût, sous la supervision d'un vétérinaire qualifié. «Nous n'arrivions pas à obtenir l'aval pour organiser une telle journée à Rose-Hill, d'où le fait qu'on a préféré la faire chez une bénévole», explique Manishi Doolub, la fondatrice de l'ONG.

D'ailleurs, parmi les 43 animaux qui ont été stérilisés et qui sont tous en parfaite santé, sept ont trouvé une famille d'accueil. «Nous avons procédé aux adoptions, et cela aussi s'est avéré un succès», explique Manishi Doolub. Elle relate par la même occasion que plusieurs membres de l'ONG ont été à pied d'œuvre et a tenu à les remercier de tout cœur.

À Well Being of Strays, on explique que l'ONG existe depuis bientôt un an. Son combat est de protéger les chiens errants, notamment en leur offrant une vie meilleure.