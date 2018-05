Angola: Le nouveau représentant de la BM prend ses fonctions

Luanda — Le nouveau représentant de la Banque mondiale en Angola et Sao Tomé-et-Principe, Oliver Lambert, a débuté lundi à exercer ses fonctions, après sa nomination le 16 avril dernier par la direction de cette institution financière de Betton Woods.

De nationalité française, Oliver Lambert a rejoint le Groupe Banque mondiale (GBM) en 1993, ayant occupé divers postes, dont celui d'agent d'investissement pour la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord dans la Corporation financière internationale (IFC) du GBM. ", Selon une note de la représentation de cette institution parvenue lundi à l'Angop.

C'est un grand expert du secteur financier en Afrique et en Asie et a également assumé des fonctions régionales dans l'Agence multilatérale pour des garantie d'investissements (MIGA) du GBM en tant que chef d'équipe et gérant régional pour les régions de l'Europe, de Moyen-Orient et d'Afrique.

Son expérience s'étend au «Project Finance», au développement du secteur privé et financier, ainsi qu'à l'assurance contre les risques politiques.

«Je suis honoré de me voir confier la mission de renforcer le partenariat de la Banque Mondiale avec l'Angola à ce moment important de l'histoire du pays», a déclaré Oliver Lambert, qui remplace l'ancienne dirigeante, Clara de Sousa.

Il a ajouté que les réformes mises en œuvre sont encourageantes et que la Banque mondiale veut soutenir ces efforts pour assurer la durabilité et contribuer à l'objectif d'éradication de la pauvreté et de génération de prospérité partagée pour le peuple angolais.

Avant sa nomination en tant que représentant résident en Angola, Oliver Lambert a été le chef des opérations en charge du portefeuille de projets de la MIGA - Agence multilatérale pour des garantie d'investissements.

Lambert est ingénieur, formé en agronomie et en gestion d'entreprise.