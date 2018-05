Angola: Vingt milliards de dollars renforcent l'économie angolaise

Le renforcement de la coopération entre l'Angola et le Rwanda, y compris l'ouverture de missions diplomatiques… Plus »

Il a, par ailleurs, informé que d'autres mesures avaient été également approuvées en vue de réduire la bureaucratie de même que le processus d'importation et d'exportation des biens et services essentiels au pays pour baisser les coûts inhérents à ce processus.

Il a aussi parlé de la nécessité de mobiliser des partenariats commerciaux externes avec le savoir-faire et la technologie afin que l'économie angolaise soit compétitive et capable de rivaliser avec celles des autres pays.

S'exprimant au terme de la 4ème réunion de la Commission économique du Conseil des ministres, Pedro da Fonseca a déclaré que l'Etat cherchera à renforcer ses activités de coordination et de régulation du secteur économique, soulignant l'autonomisation du secteur privé pour promouvoir la croissance économique et créer des emplois.

Luanda — Le Gouvernement angolais devrait investir environ 20 milliards de dollars par an dans plusieurs secteurs pour renforcer et rendre l'économie nationale compétitive, a annoncé lundi, à Luanda, le ministre de l'Economie et du Développement du territoire, Pedro Luís da Fonseca.

