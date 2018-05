Algérie: MC Alger - Bernard Casoni sur le départ ?

Bernard Casoni s'est exprimé sur son avenir et son envie de continuer le travail qu'il a commencé avec le Mouloudia Club d'Alger. Dans un entretien avec France Football, le technicien français affirme que son travail à fait progresser les Rouge et Vert et a contribué à la paix sociale.

« J'aimerais rester et poursuivre le travail débuté. Mais sous certaines conditions. Il y a des choses qu'il faut améliorer dans notre fonctionnement. On a fait progresser le MCA, on y a apporté de la stabilité. On nous a même dit que cela a amené de la paix sociale ! Sur le plan du jeu, on est sans doute la meilleure équipe d'Algérie », a-t-il déclaré.

Qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique, qu'il a débutée par un nul à domicile, Bernard Casoni avait pris les commandes techniques du Mouloudia à l'intersaison et en un laps de temps relativement court, il a réussi à apporter le plus qu'on attendait de lui.

« Nous avons beaucoup fait progresser le club sur le plan du jeu, au point d'en faire l'une des meilleurs équipes d'Algérie. On y a apporté de la stabilité aussi et notre travail est apprécié, a ajouté le natif de Cannes, mais sans pouvoir assurer pour autant que l'an prochain, son aventure se poursuivra avec le MCA. On nous dit qu'il faut qu'on reste, mais officiellement, les négociations n'ont pas encore commencé a-t-il révélé, avant de rappeler que dans le métier d'entraîneur, tout peut aller très vite », dans un sens comme dans l'autre.

Casoni a déjà atteint deux des trois objectifs qui lui ont été fixés par le club cette saison : une demi-finale de la coupe d'Algérie et une qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions.

« J'espère atteindre notre dernier objectif, qui consiste à terminer le championnat sur le podium, mais ce sera dur » a avoué le coach de l'actuel 4e au classement général de la Ligue 1 Mobilis à deux journées de l'épilogue.