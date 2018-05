Le Sénégal est candidat à l'organisation de la Can féminine de handball en 2022, a… Plus »

Elles préconisent aussi la création d'une banque innovante éducative et exploitation des opportunités de la Banque islamique pour renforcer la mobilisation de ressources et appuyer le développement du système éducatif.

L'effectif d'enfants jamais scolarisés se chiffrait dans le même temps, à 1 million 174 mille 077, soit 29%, selon l'enquête, ajoutant : « quelque 20% des enfants et jeunes scolarisés âgés entre 6 et 16 ans sont dans une situation de risque de décrochage scolaire ».

Les abandons sont en partie, selon le rapport de performance, favorisés par les écoles à cycle incomplet, le manque d'eau et de toilettes fonctionnelles séparées pour les filles et la fermeture des cantines scolaires. « C'est un bilan mitigé.

Selon le rapport du Paquet de 2017, le taux d'abandon a atteint 10,28% au niveau de l'élémentaire. Selon le niveau, les plus forts taux d'abandon sont notés au CM1 (16,93%), au CI (10,55) et au CE1 (8,53%).

Si l'objectif est de construire un citoyen modèle à travers une implication et participation active des acteurs, il n'en demeure pas moins que l'intégration des valeurs républicaines et des connaissances culturelles à l'école, se heurte à des difficultés énormes.

Il s'agit de construire un dialogue constructif entre les acteurs et partenaires de l'école, autour de la perte des valeurs et de l'identité culturelle chez les jeunes générations qui demeure une préoccupation au Sénégal. La ville de Kolda en abritera la cérémonie officielle de lancement prévue lundi 7 mai 2018.

Sous le thème : « la consolidation des valeurs civiques : l'école, les forces de défense et de sécurité au service de la Nation », cette édition se tient dans un contexte particulier : éventuel réaménagement du calendrier scolaire, 1,5 millions d'enfants scolarisables hors écoles, chute du taux de réussite du Cfee et un taux d'abandon élevé (10,28%).

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.