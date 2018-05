Sénégal: Procès pour apologie du terrorisme - Imam Aliou Ndao dit tout

Le Sénégal est candidat à l'organisation de la Can féminine de handball en 2022, a… Plus »

Je les ai confisqué et mis dans une boites parce qu'on leur interdisait, dans le cadre de leur formation, de communiquer via les téléphones.»

Et Imam Ndao de se défendre: «j'ai dit aux gendarmes que la femme de Makhtar m'a informé que son mari lui a laissé de l'argent et qu'elle a confié cet argent à Ibrahima Diallo».

A la barre du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, pour répondre aux questions des avocats de la défense, l'accusé imam Alioune Badara Ndao est revenu sur l'argent reçu de Ibrahima Diallo, le financement des travaux de construction de sa moquée, son téléphone satellite et les vidéos de Deash et Al-Qaïda trouvé dans son ordinateur.

