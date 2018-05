Sénégal: PSE - A l'épreuve des goulots d'etranglement

Un atelier relatif à la formulation de la stratégie de la phase II du Plan Sénégal Emergent (Pse 2019-2023), s'est tenu hier lundi, à Dakar.

A cet effet, des goulots d'étranglement relatifs aux secteurs sociaux, à la gouvernance, à la paix, la sécurité, au financement du développement et au suivi-évaluation de la stratégie ont été identifiés comme éléments à améliorer pour transformer structurellement l'économie.

La période quinquennale 2014-2018 correspondant à la première phase du Plan Sénégal Emergent (Pse) a vu la mise en œuvre des programmes, projets et réformes, pour assurer le décollage économique du pays. Ces leviers ont permis d'atteindre une croissance soutenue de plus de 6% pendant trois années consécutives (6,5% en 2015; 6,7% en 2016 et6, 8% en 2017).

Toutefois, entre 2014 et 2018, la contribution de la productivité totale des facteurs (Ptf) est estimée à 1,3% contre -0,8% entre 2009 et 2013. Des années avant cette période, la décomposition de la croissance sur la période 1995-2018 indique que la productivité totale des facteurs (Ptf) a rarement dépassé 1,5%.

En référence aux pays comparateurs, le Ptf reste très faible. Or, celle-ci doit jouer un rôle déterminant pour maintenir de façon durable une croissance au-dessus de la cible des 7% par an.

Les contraintes majeures à cette transformation structurelle sont entre autres la taille du secteur informel, le fonctionnement du marché du travail, les problèmes liés à la bonne gouvernance, à l'équité du genre, à la faiblesse du capital humain (niveau d'éducation, état de santé de la population active, qualification et compétence des ressources humaines).

C'est à juguler ces goulots d'étranglements que s'inscrit l'atelier de formulation des options stratégiques reposant sur une démarche participative et consensuelleà moyen terme (2019-2023).

SITUATION DES SECTEURS SOCIAUX

A ce niveau pour ce qui concerne l'éducation, il est à noter que les dépenses en hausse permanente apparaissent peu efficientes.

En effet depuis les années 2000, le montant des crédits alloués à l'éducation dans le budget national a connu une progression substantielle avec un taux d'accroissement annuel moyen de près de 12% sur la période.

Le budget global du secteur représente plus de 25% des dépenses totales du gouvernement soit 7,2% du Pib. Malgré tous ces efforts considérables enregistrés dans le financement du système éducatif, les résultats obtenus sont peu satisfaisants, traduisant ainsi une faible efficience des dépenses éducatives.

Cette situation se caractérise par un accès à l'éducation de base élargi avec une faible qualité, des disparités régionales dans l'accès à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, une insuffisance de diplômes dans l'enseignement supérieur, une gouvernance éducative drainant des limites, une persistance des maladies non transmissives et des maladies endémiques... entre autres manquements des secteurs sociaux.

GOUVERNANCE, PAIX ET SECURITE

Sur ces éléments, en dépit des efforts entrepris çà et là, on note une qualité du service public encore faible, un système fiscal complexe, un contrat social fragile, une faible amélioration de la lutte contre la corruption, une gouvernance locale peu effective et une décentralisation en marche, une justice peu accessible et peu efficient.

FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT

Le dispositif de financement élaboré dans le programme d'actions prioritaires (2014-2018) adossé au Pse s'élève à 9685,6 milliards de FCFA avec une contribution de l'Etat à hauteur de 43,4%, des partenaires techniques financiers (Ptf) de 40,4% et du secteur privé de 16,3%.

Le financement acquis s'estimait à 5737,6 milliards, soit 59,2% et un besoin additionnel de financement de 3948 milliards de FCFA.

A ce niveau, il est à noter un endettement à surveiller, une faiblesse de crédit à l'économie, un retard remarquable en matière d'attractivité des Ide, une absence du privé dans le financement des projets de type Ppp. Des lenteurs d'exécution des projets et réformes du Pap, des résultats mitigés dans la mise en œuvre des réformes.

SUIVI-EVALUATION DE LA STRATEGIE

A ce volet, il faut noter qu'il y a fort faire. Le dispositif de suivi-évaluation mis en place depuis 2015 manque d'ossature. Donc, à améliorer.

Les institutions tels que le ministère de l'Economie... , le Bureau opérationnel de suivi du Pse, et le bureau organisation et méthodes (Bom) mises en place se chevauchent entre elles ou avec celles ministères sectoriels. En définitive, il ressort que le mécanisme de suivi-évaluation est à améliorer.