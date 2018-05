Sénégal: Coupe nationale cadets - AF Darou Salam veut mobiliser Grand-Yoff derrière son équipe

Dakar — L'académie de football AF Darou Salam, finaliste de la Coupe du Sénégal cadets, invite les habitants de Grand-Yoff et des quartiers voisins à faire de cette finale une "fête du football".

La finale de la Coupe du Sénégal cadets opposera, le 18 mai prochain, le Casa Sports à l'AF Darou Salam.

"L'AF Darou Salam lance un appel aux autorités municipales et sportives, à tous les clubs et écoles de football de la zone, pour qu'ils viennent communier avec nos joueurs et les pousser à la victoire", a dit son président, Fallou Galass, dans un entretien avec l'APS.

"Après une dizaine d'années d'existence seulement, arriver en finale d'une coupe nationale, c'est quelque chose d'important. Ce résultat sanctionne positivement le travail que nous avons fait", a-t-il ajouté.

Cette académie de football réalisé de belles performances en juniors et en seniors, même si elle n'a pas atteint la finale dans ces deux catégories, selon son président.

"Notre académie évolue lentement, mais sûrement. Dans les années à venir, notre ambition sera de mettre sur pied une structure de formation digne de ce nom, en partenariat avec de grands clubs européens", a assuré Fallou Galass, qui passe une grande partie de l'année en Italie.

"Les petites catégories ont besoin d'être encouragés. Le Sénégal se met sur la bonne voie en privilégiant le football des jeunes, qui impactera positivement sur le football national", a-t-il commenté.

Fallou Galass rappelle que l'ossature de l'équipe nationale des moins de 23 ans, qui a pris part aux Jeux olympiques de 2012, a permis au Sénégal de retrouver la Coupe du monde. C'est la preuve, selon lui, que cette catégorie est à privilégier.

Fondée en 2007, l'AF Darou Salam a favorisé l'éclosion de plusieurs footballeurs sénégalais évoluant en Italie et en France.

Cette académie a été le centre de formation des internationaux juniors Youssouf Bangoura, Ousseynou Cavin Diagne et Pape Habib Guèye, qui ont pris part aux éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans.

Bangoura n'a pas pris part à la phase finale de la compétition. Diagne et Guèye ont été finalistes de la CAN en Zambie et ont atteint les huitièmes de finaliste de la Coupe du monde de la même catégorie.

Des jeunes pensionnaires de l'AF Darou Salam sont actuellement sélectionnés dans les équipes nationales des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, a fait remarquer son président.