Toutefois, pour cela, «il va peut-être falloir supprimer ou modifier les barrières de péage pour que ce soit plus facile, et on veut regarder sur la totalité, de Dakar jusqu'à Thiès ou Mbour, comment faire», avait-il posé comme préalable.

Aussi, tout récemment, en marge du conclave de Dakar du Partenariat mondial pour le financement de l'éducation, co-présidé par les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron (France), le 2 février 2018, le Pdg d'Eiffage, Gérard Sénac, avait annoncé que les tarifs sur l'autoroute à péage seront revus à la baisse, conformément à la recommandation du président Sall. Et, selon lui, des études étaient lancées dans ce sens, «pour trouver des solutions, parce qu'il y en a.

Macky Sall est formel: «je dis solennellement que le contrat liant l'Etat et la société Eiffage sera révisé et les tarifs de cet autoroute revus», a ainsi réagi le président de la République, suite au décès du jeune artiste de Guelongal.

Face à l'indignation suscitée par cette tragédie et les conditions dans lesquelles elle est survenue (défaut d'éclairage, irruption de troupeau de vaches sur la chaussée), le chef de l'Etat, Macky Sall, en appelle, une nouvelle fois, à la révision de la concession de l'autoroute à péage et des tarifs.

