Burkina Faso: Dialogue interreligieux au Nord - Des responsables religieux et de médias renforcent leurs capacités

Le Centre Diocésain de Communication (CDC) a organisé un atelier de formation au profit de responsables religieux et de médias. Le dialogue interreligieux et la cohésion sociale étaient au centre des préoccupations. C'était à Ouahigouya du 2 au 5 mai 2018.

C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son projet intégré de communication et d'éducation pour la cohésion sociale et le renforcement du pluralisme religieux dans la région du Nord que cet atelier a été organisé par le CDC. Venus d'horizons divers et de différentes confessions religieuses et des médias de la région du Nord, environ quatre-vingt participants ont échangé dans un esprit de tolérance d'engagement et d'ouverture. Pour le coordonnateur du projet Abbé Victor Ouédraogo cette session qui est la suite logique d'une première formation tenue en février dernier vient pour renforcer les capacités des participants sur la problématique du dialogue interreligieux. Comme objectif global de la formation à en croire l'Abbé Victor il s'agit de favoriser l'acquisition de compétences, à une maitrise de savoirs, savoirs faire et être en vue du dialogue interreligieux en se fondant sur les valeurs culturelles de tolérance et sociales de solidarité et de cohésion.

« Le dialogue interreligieux en lien avec la tolérance et la cohésion sociale », c'est sous ce thème central que la réflexion a été menée à travers des communications, des travaux de groupes, des échanges en plénière et un partage d'expérience avec l'Union Fraternelle des Croyants de Dori. Problématiques de l'éducation religieuse dans la socialisation des jeunes, la laïcité face aux défis du dialogue interreligieux, quels plaidoyers pour une prise en compte du dialogue interreligieux comme catalyseur d'unité, de cohésion et de développement ont été entre autres les thèmes des communications livrées par des conférenciers bien avisés.

Au terme de la session Monseigneur Justin Kientéga évêque du Diocèse de Ouahigouya a remercié Oxfam Intermon partenaire technique et financier du projet, puis a félicité les participants pour leur engagement à la recherche de la paix. « Je vous invite à continuer cette bonne collaboration qui est déjà une façon de vivre le dialogue, la tolérance et la coopération. Personne, aucune religion ne peut construire toute seule la paix. Nous avons besoin toujours les uns des autres » a indiqué Mgr Justin Kientéga. Des recommandations, la mise en place d'un cadre de concertation des femmes leaders pour contribuer à la réduction de l'échec des familles dans l'éducation des enfants et une remise d'attestation a mis fin à cette deuxième session de formation des leaders venus de Titao, Thiou, Gourcy, Séguénéga et Ouahigouya.