Sénégal: Dak'Art 2018 - La brèche du Sénégal - Exposition des virtuoses de l'art

Entres autres artistes, on peut citer aussi Diadji Diop avec ses 12 sculptures en résine dénommées Renaissances, Djiby Sy, avec ses photographies de masque de xessal , Sény Awa Camara à travers des figurines et Caroline Guèye avec un portrait en crayon mais également Abdoulaye Ndoye avec sa présentation de la charte du Mandé.

En effet, dans cette exposition « La Brèche », on retrouve une installation de 200 têtes sculptées réalisée par Yayha Ba représentant les tirailleurs sénégalais, une gravure sur toile d'Aline Sitoë Diatta et un portrait sur aluminium de Nelson Mandela réalisés par Amary Sobel Diop, sans oublier une gravure et peinture d'Aichatou Dieng .

Dans le pavillon Sénégal qui abrite l'exposition dénommée la Brèche, le commissaire, l'artiste-plasticien Viyé Diba, fait savoir qu'il y a d'abord les lieux de mémoire, ensuite l'espace de vie et enfin l'espace de recueillement. Dans les lieux de mémoire, on retrouve « tout ce qui a été fait » du temps du Président Senghor.

Dans ce qui fait l'innovation de cette 13ième édition de la Biennale de l'art africain contemporain Dak'Art, ce sont le Sénégal et les deux pays d'honneur : le Rwanda et la Tunisie, qui y sont représentés.

Que se soit de la peinture, des dessins, des photographies, des installations etc., dans ce chapiteau dressé dans la Cour du Grand Théâtre, on retrouve toutes sortes d'œuvres d'art qui portent la signature de différents artistes-plasticiens.

Le public y découvre des tableaux de peinture, des dessins, des photographies et autres installations, en accord avec le thème de la Biennale : « L'Heure Rouge ». Le Rwanda et la Tunisie, les pays d'honneur de la Biennale exposent aussi à côté.

