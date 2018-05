Profitant de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs organisée le premier lundi de chaque mois, le président Macky Sall a demandé au gouvernement d'accélérer le processus de révision du contrat de concession de l'autoroute à péage et de prendre des mesures fermes pour renforcer la sécurité sur le long du tracé.

Le décès de l'artiste, Papis Mballo, du groupe Guelongal, vendredi nuit, dans un accident de la route survenu sur l'autoroute à péage, alors qu'il tentait d'éviter un troupeau de vaches en divagation, s'est invité à la cérémonie de levée des couleurs qui s'est déroulée, hier, à la présidence de la République. Dans son discours, le président Macky Sall s'est incliné devant la mémoire de cet artiste-musicien doublé de producteur talentueux et présenté ses condoléances et celles de la Nation à sa famille et à la communauté des artistes.

Après avoir rendu cet hommage au disparu, le chef de l'Etat a souligné l'urgence de renforcer la sécurité des automobilistes sur l'autoroute à péage. « Nous sommes interpellés sur la nécessité absolue de sécuriser le parcours de l'autoroute à péage. Des grillages ont été installés pour assurer l'étanchéité de la voie, il faut absolument que cela soit le cas. Il n'est pas possible de laisser des animaux transpercer le dispositif de sécurité. J'engage le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que pareil accident ne se reproduise plus sur l'autoroute à péage », a-t-il martelé. Avant de demander à ce même gouvernement de « hâter le pas » en ce qui concerne la révision de la concession de l'autoroute à péage et de la grille tarifaire sur l'ensemble du tronçon qui ira bientôt jusqu'à Thiès, Mbour et Touba. Pour rappel, Senac S.A a obtenu la concession de l'autoroute à péage en 2009 pour une période de 30 ans. Ce qui signifie, qu'en principe, et s'il n'y a aucune modification dans le contrat de concession entre temps, c'est en 2039 que cette infrastructure reviendra dans le giron de l'Etat sénégalais.

Cette sortie du président Macky Sall sonne comme une invite faite à Senac S.A et au gouvernement d'accélérer le rythme des négociations sur la baisse des tarifs annoncées par Gérard Senac, président du Groupe Eiffage lors de la visite officielle du président Emmanuel Macron en février dernier. Il venait de sortir d'une audience avec le président Sall qui n'avait pas manqué de l'interpeller sur la cherté des prix du péage et sur la nécessité de les revoir à la baisse. « Nous avons eu un long entretien avec le président Macky Sall sur le sujet. Nous avons parlé des prix. Des études sont lancées dans ce sens pour trouver des solutions parce qu'il y en a », avait notamment dit le patron d'Eiffage.

Campagne agricole 2018-2019

S'agissant de la campagne agricole 2018-2019, le président de la République a demandé au gouvernement de parachever la préparation pour la mise en place de tous les intrants, semences de qualité, engrais, matériels agricoles, entre autres. Le chef de l'Etat a rappelé que son ambition est de moderniser l'agriculture, rappelant la réception le 23 avril dernier d'un lot de matériel agricole subventionné.

Macky Sall a aussi promis de poursuivre la modernisation du secteur de l'élevage pour une harmonieuse cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Il a invité l'administration territoriale, en relation avec les élus et les chefs de village, à toujours réserver aux éleveurs l'espace pour le parcours des animaux et le pâturage. « Cela nous éviterait des conflits encore plus vifs dans la sous-région et que notre pays doit éviter », a-t-il dit.