Algérie: L'Etat oeuvrera à répondre aux préoccupations des éléments de la Garde communale

Au cours de cette rencontre, une soixantaine de gardes communaux et des victimes de terrorisme ont été honorés. Des Omras (petits pèlerinage), des logements et des crédits Angem ont été attribués.

Il a ajouté que "l'Etat s'emploie, en concertation avec les représentants de la Garde communale à l'échelle locale et nationale, à satisfaire d'autres préoccupations conformément à la feuille de route établie", attestant que "l'Etat témoigne respect et considération à cette catégorie qui a soutenu l'Algérie dans les moments où elle en avait besoin".

"Ce soutien et cet accompagnement sont un principe fondamental pour l'Etat algérien et s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République Abdelaziz Bouteflika d'appuyer tous ceux qui ont soutenu l'Algérie durant la décennie noire", a-t-il assuré, soulignant que plusieurs acquis ont déjà été réalisés en faveur de cette catégorie.

"L'Etat accompagnera les éléments de la Garde communale et les victimes du terrorisme, et oeuvrera à répondre à leurs préoccupations", a indiqué M. Bedoui, lors d'une réunion tenue au siège de la wilaya en présence du ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, et du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.