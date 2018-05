Algérie: Massacres du 8 mai 1945 - Des solutions au dossier des victimes , étudiées

- La revalorisation des pensions de retraite pour l'année 2018 est maintenue et sera modulable avec des taux… Plus »

Le 8 mai 1945 est une occasion nationale, a souligné le ministre qui a assuré que sa participation aux festivités en était la preuve tout en considérant que "sa transformation en journée nationale chômée et payée n'est pas à l'ordre du jour et constitue un autre aspect de la question".

Zitouni qui préside à Guelma les festivités nationales commémoratives du 73ème anniversaire de ces massacres a indiqué que son département possède le fichier des chouhada de la révolution entre 1954 et 1962 et a assuré que le dossier des victimes des massacres du 8 mai 1945 à Guelma, Sétif et Kherata (Bejaia) se trouve "entre des mains d'Algériens épris de l'Algérie".

