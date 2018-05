Algérie: Journée de sensibilisation sur "le diabète et le Ramadhan" à Alger

De son côté, le Dr. Kheireddine Mouna a mis avant l'importance d'un régime alimentaire et des analyses sanguins réguliers (tous les 3 mois), appelant à les malades à la vigilance durant le jeûne faisant état d'un hausse de cas de déshydratation, d'hypoglycémie et d'hyperglycémie.

Elle a exhorté les malades à se conformer aux orientations des médecins, d'autant plus que le mois sacré de Ramadhan coïncide avec la saison de l'été qui connaîtra des températures élevées, rappelant la nécessité de boire beaucoup d'eau, de prendre des repas sains et équilibrés, en plus de l'auto surveillance des glycémies et la pratique d'une activité physique régulière.

A ce propos, le Docteur en diabétologie, Sekhri Nassima qui est également coordinatrice de la maison de diabète "Bachir Laadjouzi" de Ruisseau a conseillé tous les diabétiques de se rendre chez leurs médecins pour savoir s'ils peuvent oui ou non jeuner et pour adapter, si nécessaire, leurs traitements.

A cette occasion, les médecins et les spécialistes ont déclaré à l'APS que les diabétiques notamment de type 2 sont hautement exposés à une insuffisance rénale chronique et à des accidents-vasculaires cérébraux (AVC), en raison du non-respect des conseils du médecin spécialiste durant la période de jeûne.

L'Association des diabétiques de la wilaya d'Alger a organisé, lundi, en coordination avec l'Etablissement hospitalier de santé de proximité de Kouba aux Annassers, une journée de sensibilisation sur "le diabète et le Ramadan", qui a vu l'affluence d'un grand nombre de citoyens en quête d'informations médicales et religieuses.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.