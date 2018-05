Sénégal: «Nuit de l'émergence» - Les femmes de BBY promeuvent les réalisations du Chef de l'Etat

Les femmes de «Bennoo Bokk Yaakaar ont organisé, vendredi dernier, une soirée dénommée, «nuit de l'émergence», autour du thème ««feusseul ligueyou président Macky» (promouvoir les réalisations du président Macky Sall).

Revenant sur l'objectif des femmes de «Bennoo bokk Yaakaar» qui est de réélire le président Macky Sall dès le 1er tour, à l'élection présidentielle de 2019, la présidente nationale des femmes de cette coalition, Mme Ndèye Marième Badiane a précisé que c'est la 1ère édition de la «nuit de l'émergence» des femmes de Bennoo bokk yaakaar. «Nous allons dérouler ces éditions dans les 14 régions du Sénégal. La région de Thiès accueillera la 2ème édition de la «nuit de l'émergence» au mois de juin. Ce sera l'occasion de mettre en exergue les réalisations du président dans les régions», a-t-elle informé.

Des personnalités ont pris part à cette soirée. Et les femmes de «Bennoo Bokk Yaakaar» ont mêlé l'utile à l'agréable au cours de cette cérémonie. Des projets ainsi que des reportages sur les réalisations du président Macky Sall ont été présentés. Il s'agissait, pour les femmes de Bennoo, de revisiter les différents projets socioéconomiques, éducatifs, culturels... du président de la République.

A cet égard, le programme national de bourses de sécurité familiale, le fonds d'appui à l'investissement des sénégalais de l'extérieur (Faise), la couverture maladie universelle, le Pudc (programme d'urgence de développement communautaire), le Ter, le Puma (programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers), les 3fpt (fonds de financement de la formation professionnelle et technique, les productions record obtenues dans le domaine de l'agriculture, la Der (délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes), le programme de modernisation des villes du Sénégal, entre autres, ont été passées à la loupe pour permettre une meilleure appropriation.

Tous les intervenants ont salué «les excellentes initiatives et réalisations» du président Macky Sall, en faveur des populations et sa vision et ont invité, dans ce sens, tout un chacun à promouvoir ces réalisations, à s'en approprier. «C'est une belle initiative. Il n'est plus question de croiser les bras d'ici à 2019. Il faut multiplier les actions de ce genre pour réélire le président Macky Sall au pouvoir, au premier tour», a dit Mme la ministre Aminata Mbengue Ndiaye.

Elle s'est réjouie du thème de la «nuit de l'émergence» qui est «feusseul ligueyou président Macky» (promouvoir les réalisations du président Macky Sall) et de l'opportunité donnée aux autorités en charge des programmes et projets du président, à travers un publi-reportage de 3mn, de les partager en direct et en wolof.

Dans ce sens, tous les coordonnateurs de programmes ont eu un temps de communication, en plus de la diffusion en direct de leur film sur les réalisations, afin de mieux expliciter aux participants, les contenus et les efforts consentis dans les différents programmes. Tout compte fait, les organisatrices ont procédé à la remise de cadeaux de reconnaissance au président Macky Sall et au Premier ministre pour leur «engagement et leur travail», au profit du Sénégal.