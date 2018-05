Sénégal: Noix d'anacarde de Casamance - L'exportation se fera désormais à partir du port de commerce de Ziguinchor

Le ministre du Commerce, du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des Pme, Alioune Sarr, a présidé, hier, à Ziguinchor, une réunion sur la campagne de commercialisation de la noix d'anacarde en Casamance. Au terme des travaux, il a été retenu que dorénavant, l'exportation se fera à partir du port de commerce de Ziguinchor.

Selon le ministre, le port de Ziguinchor est prêt à assurer l'exportation de tout anacarde produit dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Les installations portuaires existent déjà. Le ministre Alioune Sarr les a visitées avant la réunion, en compagnie du gouverneur de la région, du préfet du département de Ziguinchor, des forces de sécurité et de défense, du commandant du port et des acteurs de la filière anacarde. D'après toujours M. Sarr, le Consortium sénégalais d'activités maritimes (Cosama) a assuré qu'elle dispose de deux bateaux qui pourront transporter jusqu'à 360 containers de noix d'anacarde chaque semaine. En ce qui concerne les forces de sécurité et de défense, notamment la gendarmerie, la douane et la police, elles ont également pris toutes les dispositions idoines. Le port et la douane en ont fait autant pour que les procédures d'embarquement et de dédouanement puissent être plus faciles et se dérouler dans de meilleures conditions.

La chambre de commerce est aussi dans les dispositions de bien jouer sa partition pour que les exportations de noix de cajou de la Casamance puissent se faire uniquement maintenant à partir du port de commerce de Ziguinchor. Les banques et autres structures de financement comme la Bnde ne seront pas en reste. Elles ont mobilisé des financements pour accompagner la filière anacarde dans la région méridionale du Sénégal. La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas) y travaille aussi. Quant aux acteurs de la filière, notamment les commerçants et les exportateurs, ils ont salué cette mesure ayant trait à l'exportation des noix de cajou de la Casamance à partir du port de commerce de Ziguinchor. Ils se sont engagés à la respecter.