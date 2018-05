Sénégal: «À tire d'Elles» de Papa Samba Kane, une incroyable virtuosité

Élu par les dieux ou par les muses, le poète est, selon la tradition, un être choisi.

Front touché par un rayon céleste, il est mis à part pour une destinée ou une destination autre : celle d'œuvrer singulièrement à fabriquer des liens. Editorialiste réputé qui déploie depuis des lustres une écriture singulière dans les pages des journaux, Pape Samba Kane, « poète par effraction et délinquant littéraire par vénération », est de ceux qui ont reçu la grâce poétique en partage. Le recueil qu'il vient de faire paraître aux Éditions de la Renaissance, « À tire d'Elles », par sa puissance d'évocation, sa force d'invention et une incroyable virtuosité, le propulse d'emblée dans le cercle restreint des vrais poètes de notre temps.

L'amour de la poésie

Ce recueil a son foyer, son axe, sa logique : l'amour, les mots, l'amour des mots et les mots de l'amour. Ce qui émane de ces poèmes de PSK, c'est une haute aventure où, à travers les mots de tous les jours, se joue le tout de l'existence. L'exercice de l'activité poétique comme choix de vie total et non comme pensum scolaire. Au commencement de cette écriture poétique solaire, un phénomène d'extraction qui sollicite l'énergie du neuf : objets choisis, sujets choisis, mots choisis.

Une affaire de relations et de mots choisis dans laquelle un être s'examine et manifeste son identité au sein d'un univers verbal multiplicateur de reflets et d'échos. L'amour comme la poésie est affaire d'élection et de mots extraits de la langue commune et, en quelque manière, rendus ainsi irremplaçables.

L'électif se tient à l'affût dans cette activité de tissage, de tresse, de réseaux, de signes et de correspondances ; un fil électrique parcourt toute l'écriture poétique, fait vibrer et résonner le cœur des mots et, à travers des percées lumineuses, donnent à voir les lumières qui font mouvement au-dedans de l'être et ouvrent des perceptions en profondeur d'éclaircies dans l'opacité des objets.

Des mots, rien que des mots cueillis à même le quotidien, mais qui, mis ensemble, expriment au plus près du sensoriel le singulier, le furtif, l'unique de l'expérience. « Si près d'elle/À tire d'ailes » « À tire d'elles sans ailes autres que mon désir d'elle ».

Faire acte de poésie, c'est, dès lors, jauger, soupeser chaque mot, chaque sonorité, scruter leurs rapports de mitoyenneté afin de construire un objet de langage singulier. Poésie signifie alors, comme c'est le cas ici, fête verbale, occasion de récréation et d'invitation, accès de fraicheur.

La surprise en est un puissant ressort ; les prouesses verbales se multiplient. Détournement et recréation généralisée. L'attendu n'est jamais entendu, le déjà dit cède la place au jamais écrit, dans une effervescence généralisée des signes. De là ces titres qui apparaissent, à chaque fois, comme une merveille de bijou verbal ciselé par un orfèvre du langage. « Les fruits du mâle/Rêve - Surrection/Rendez-vous contes/Mots de tête garantis ».

PSK est attentif aux mots, à ce qui se passe entre eux, à leur souffle, à leur destin. La même acuité se note dans l'attention à ce qui se passe entre les êtres, à ce qui se donne, se partage, se retient ou se manque.

Ce qu'aimer veut dire

L'amour est le sujet de ce recueil, son thème, son fil, son leitmotiv, et la femme en est le centre de gravité. « Mon cœur est le tonneau des Danaïdes de l'amour ». Les poèmes de PSK cartographient le territoire entier de la féminité, des provinces les plus chastes et spirituels aux domaines érotiques. Ce recueil réaffirme, après Ibn Arabi, l'absolue transcendance de l'amour. « La contemplation de Dieu dans les femmes est la plus intense et la plus parfait ». La femme est l'éternel intercesseur qui contribue à organiser l'harmonie du monde. Les effets de fascination, toujours renouvelés, qu'elle provoque ne se prolongent que pour se refermer jalousement sur eux-mêmes. Effets d'envoûtement que le poète, « ce fou d'amour pour l'amour », ne peut définir, mais juste en prononcer les pouvoirs d'outre passement.

Ce qui se dessine au fil des mots, c'est la carte d'une utopie personnelle où l'instinct amoureux mène à l'invention d'un absolu, dans lequel désir et attirance ne sont que des moments vers une fusion totale. Les points cardinaux de l'être, le cœur, les yeux, la bouche voient leurs rapports bouleversés par l'irruption de l'influx amoureux. « Mes yeux entre tes genoux réfléchissent les étoiles que... lointains tes yeux distillent ». L'amour est l'étoile polaire du poète. C'est lui qui dirige son existence. « Je veux écrire à la clarté de tes yeux, vivre au rythme de ta vie ».

Amour polyglotte décliné dans plusieurs langues qui viennent se compénétrer, donnant à chaque idiome un timbre particulier tout en permettant la conciliation des cultures diverses

« Gaaniman dama feebar

Mbëguéel lama dannel

- Hé les gars, je suis malade.

- Et c'est l'amour qui m'a qui m'a terrassé

Sama xol leggi mu seey

- Mon cœur risque de fondre »

Associée à des dates et à des lieux précis, unique et multiple, élixir de jouvence et ensorceleuse, la femme suscite continuellement une expérience intime des vertiges. L'amour, avec ses fureurs et ses mystères, apparait comme une voix d'initiation, un passage à l'acte, transfiguration de l'existence.

La voix poétique

Ces poèmes qui impriment à la langue des inflexions mélodieuses et singulières appellent une transmission certes de « cœur à cœur », mais également de voix vivante à voix vivante. Ce sont des poèmes de la voix qui reposent sur une indécise alliance entre son et sens. Dans l'espace singulier et harmonieux du poème s'élève une voix si singulière, reconnaissable à sa fluence, voix confidentielle qui est vie, passage, élan, obstination et dans quoi se signe à l'oreille du lecteur l'identité du poète, son Adn de créateur, l'empreinte de son irréductible individualité.Voix qui s'assimile à la personne toute entière du poète, à son magnétisme, à son charme. Au lecteur d'impliquer ses poèmes dans sa vie à lui, aussi loin en avant dans celle-ci que possible, jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de lui-même.

S'étant lancé à corps perdu dans la poursuite de l'aventure poétique, conçue comme acte de foi dans la langue, dans le monde, dans l'être, en référence et en révérence à ses « alliés substantiels » Baudelaire, Senghor, Rimbaud, Apollinaire, Birago, Joe Ouaquam, Jean Ferat et tant d'autres, PSK a su inventer une voix singulière dans la langue, un instrument propre à faire résonner sa sensibilité spécifique.

Etre unique qui parle en son nom, mais qui s'adresse à tous, la cause poétique chevillée au corps, PSK reconduit en direction de quiconque ouvre son livre le geste de l'offrande.

Dans ce recueil où PSK se confie à ses rêves, la poésie fait la cour à la beauté et procure au lecteur ce lest de bonheur pour la grande traversée qu'est la vie. Dans un monde qui semble sombrer toujours plus tragiquement dans les diktats de l'utile et du cynique, que peut le poète sinon isoler et sauver dans le langage des instants qui soient aussi des formes et des souffles ? Le poème demeure, aujourd'hui, l'unique espace de langage où le sens vient respirer et où s'épellent nos raisons de vivre. Ouvrier de la forme belle qui tente de dire le plus propre d'un être, le poète ne cesse de reconduire en direction de chacun le geste de partage qui ouvre un horizon spirituel. Pape Samba Kane est devenu le frère des grands transparents dont l'invisible palpitation assure, à travers le monde, la circulation de l'amour.

PS : ce recueil, encadré par la préface de Lilyan Kesteloot et la postface de Amadou Elimane Kane, tant par sa facture intrinsèque que par son impeccable présentation matérielle, est un coup de maître de la maison d'édition Lettres de Renaissances dont l'exigence de qualité semble être la marque de fabrique.