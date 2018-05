Sénégal: Sommet africain de l'Internet - Les fournisseurs invités à baisser les coûts d'accès

Le Premier ministre a exhorté les acteurs, notamment les fournisseurs d'accès Internet (Fai), à s'inscrire dans une perspective de baisse continue du coût d'accès à Internet. Mahammed Abdallah Dionne, qui a rendu un hommage mérité à Alex Corenthin, « Père de l'Internet » au Sénégal, a indiqué que le Sénégal compte jouer pleinement son rôle dans le concert des Nations africaines de référence en matière de promotion et de développement des Tic.

« Je voudrais lancer un appel pour une Afrique encore plus forte, plus puissante et plus riche de ses talents, de ses intelligences et de ses énergies créatrices dans ce secteur ô combien important du numérique qui est en train de transformer le monde. C'est à cette fin d'ailleurs que le président de la République exhorte tous les acteurs à travailler à l'inclusion et à la digitalisation de l'économie », a-t-il déclaré.