Sénégal: «Prix Rfi talents du rire» - La 4ème édition lancée

La quatrième édition du « Prix Rfi talents du rire » est lancée. Les candidats sont invités à s'inscrire sur le site dédié, jusqu'au 15 septembre 2018 (www.abidjancapitaledurire.com).

Le Prix sera remis à Abidjan lors du Festival « Abidjan capitale du rire » qui se déroulera du 6 au 9 décembre 2018. Initié par l'humoriste Mamane, chroniqueur sur les antennes de la radio mondiale, en collaboration avec Rfi, ce prix révèle les nouveaux talents de l'humour et récompense un(e) jeune artiste francophone d'Afrique, et de l'Océan Indien et des Caraïbes

Le lauréat, sélectionné par un jury de professionnels, bénéficiera d'un prix de 4. 000 euros destiné au développement de sa carrière, et sera invité à se produire lors du festival « Abidjan capitale du rire » en décembre 2018, où les meilleurs humoristes du continent et d'ailleurs se succèderont sur scène pour faire rire des réalités quotidiennes et de l'actualité internationale.