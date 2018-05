Ile Maurice: Cargo Handling Corporation Ltd - 145 employés recrutés de 2015 à ce jour

Chauffeurs, General Workers, agents de sécurité... Entre 2015 et cette année, la Cargo Handling Corporation Ltd (CHCL) a recruté 145 personnes. Réponse du Premier ministre, Pravind Jugnauth, ce mardi 8 mai, à une question parlementaire du député du MMM Aadil Ameer Meea.

Selon le Premier ministre, en 2015, la CHCL n'a procédé à aucun recrutement. L'année suivante, 50 agents de sécurité, un Assistant IT Manager et un chauffeur ont pris de l'emploi au sein de la compagnie. En 2017, un Technical Manager, 5 Account Assistants, un Cleaner et 5 ouvriers qualifies ont été embauchés. Et cette année, la CHCL a recruté 81 General Purpose Workers.

Pravind Jugnauth n'a toutefois pas voulu dévoiler les noms des personnes recrutées, indiquant que cela serait «inapproprié». Il a, en outre, ajouté que les Schemes of Service font mention des salaires et conditions de travail.

Au député Aadil Ameer Meea qui voulait aussi connaître le mode de recrutement, le chef du gouvernement a répondu que pour les postes d'Assistant IT Manager et de Technical Manager, un avis de recrutement public a été publié. Les agents de sécurité et les General Purpose Workers ont, eux, été recrutés au travers de l'Employment Exchange du ministère du Travail. Le reste a été embauché sous le Youth Employment Programme et un chauffeur sur une base contractuelle.