Ile Maurice: Metro Express - «Il n'y a pas de coût caché», affirme Nando Bodha

Le Metro Express coûtera Rs 18,8 milliards et pas un sou de plus. Le ministre des Infrastructures publiques et du transport en commun est catégorique. «Ce projet n'a aucun coût caché.» Il répondait à une question du député travailliste Ezra Jhuboo au Parlement, ce mardi 8 mai.

Nando Bodha a rappelé que le contrat a été alloué à Larsen and Toubro Ltd, suivant les procédures de procurement. «Nous surveillons de près l'avancée des travaux et veillons à ce que le budget, la qualité et le délai soient respectés.» Et d'ajouter qu'à ce jour, tout indique que le Metro Express sera prêt à temps.

Le ministre indique, en outre, que dans le cadre de ce projet, les autorités comptent aménager des Urban Terminals dans les cinq villes où passe le métro. «Le gouvernement compte également promouvoir des projets sociaux afin d'offrir de meilleures infrastructures, telles que le complexe sportif de Barkly ou encore le parc à Ébène.»