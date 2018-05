Gabon: Législatives 2018 - Philippe Tonangoye appelle les filles et fils de Boué à soutenir sa candidature !

C'est le sens de l'appel qu'il a lancé ce week-end écoulé lors de la rencontre qu'il a eu avec la communauté Fang Nzamane de Bouésie tel qu'il se plait à l'appeler lui-même. Une rencontre au cours de laquelle il a refait l'histoire la communauté fang en générale et celle des Fang Nzamane de Boué en particulier, et annoncé sa candidature prochaine aux législatives dans le département de la Lopé.

« Moi fils de bouésie, j'ai la prétention de pouvoir représenter le peuple de Boué », a dit Philippe Tonangoye. Philippe Tonangoye s'adressant à l'assemblée de Fang nzamane, a expliqué avec un certain nombre de qualificatifs que la politique est d'abord un art et de l'intimidation, ce n'est pas de l'accaparement ce n'est pas de l'appropriation, ce n'est pas de la mise à l'écart, ce n'est pas de la marginalisation, c'est de l'art. « Il n'y a pas d'autre épithète a donné à l'art ».

Pour restituer les choses dans leur contexte, Philippe Tonangoye a expliqué le choix de cette rencontre avec la communauté fang nzamane : « nzamane pourquoi, je ne suis pas historien, mais, j'ai lu un peu. Mais j'ai surtout pratiqué les corps de garde de mes parents en bouésie et enterre ogivine. Oui j'ai été instruis chez le vieux Ntotome, j'ai été instruis chez le vieux Nzoghe Albert qui vit encore avec ses 90 ans, j'ai été instruis chez le Mveme dans son corps de garde. Les petits souvenirs que j'ai, ils m'ont expliqué nos mouvements migratoires, un peu notre histoire commune ».

Un assemble de choses l'ont poussé à se poser des questions qui l'ont conduit à faire des recherches. Il a assuré que le Gabon est un pays composé de 9 provinces et dans cinq d'elles se trouvent des fang Ekang. « Et nous, dans l'Ogooué-Ivindo, nous particulièrement dans le département de la Lopé, nous avons effectivement cette grande composante sociologique de valeurs et de repères avec nous en nous. Et d'ailleurs aujourd'hui, le brassage, le mixage sont tels que ces valeurs de plus en plus relevées et connues de tous », a-t-il ajouté.

Selon le futur candidat, lorsque qu'un être humain né quelque part, cette naissance lui donne des droits et des devoirs en vers cet endroit. C'est en sa qualité de fils de Boué qu'il entend œuvrer pour le bien-être de tous, car cela constitue pour lui un devoir. « Moi fils de bouésie, j'ai la prétention de pouvoir représenter le peuple de Boué, de toute la bouésie, de tout le département de la Lopé dans le premier siège de la Lopé à Boué. A Boué où je suis né, à Boué où j'ai grandi, à Boué où j'ai fait mes études primaires, à Boué où mes grands-pères, mes pères sont enterrés, à Boué où le jour où je mourrai cette terre de Boué va me recouvrir. Et chacun de nous a des devoirs vis-à-vis de là où il est né », a-t-il déclaré.

Cette déclaration de candidature laisse entrevoir des chaudes empoignades politiques lors des législatives à venir dont les dates restent à définir.