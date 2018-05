Angola: La Commission de gestion de CVA félicite la Croix-Rouge internationale

Luanda — La Commission de gestion de la Croix-Rouge d'Angola (CVA, sigle en portugais) félicite le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) pour ses 155 ans au service de l'humanité, commémoré le 8 mai.

Selon une note presse de la commission parvenue mardi, à l'Angop, le personnel et les bénévoles de la CVA sont sûrs que l'esprit de Jean Henri Dunant et le respect intégral des sept principes fondamentaux du mouvement international conduiront l'institution à jouer son vrai rôle de sauver et de protéger la vie humaine.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation humanitaire, neutre et indépendante, qui vise à assurer la protection et l'assistance aux victimes de la guerre et d'autres situations de violence.

La Croix-Rouge a été fondée à l'initiative de Jean Henri Dunant le 17 février 1863 et est basé à Genève, en Suisse.

A partir du 8 mai de la même année, elle a été conçue comme un Comité international. Cette date est célébrée chaque année.

Il a un mandat de la communauté internationale d'agir en tant que gardien du droit international humanitaire et d'être l'organe fondateur du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.