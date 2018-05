Angola: Le pays participe à "Agritech Israël 2018"

Luanda — L'Angola prend part, mardi, à Tel Aviv (Israël) à travers le ministère de l'Agriculture et Forêts à "Agritech Israël 2018", une des expositions les plus importantes du monde dans le secteur des Technologies agricoles.

La délégation angolaise à cette rencontre est conduite par le secrétaire d'Etat à l'Agriculture en charge du secteur des entreprises agricoles, Carlos Alberto Jaime.

L'Agritech Israel 2018, 20ème Conférence Internationale de Technologie Agricole, est une exposition sur les technologies et innovations agricoles, souligne un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola à Tel AVIV parvenu à l'Agence Angola Presse (Angop).

L'exposition qui va s'achever jeudi sous le thème « Agriculture dans les régions arides et Semi-arides » abordera les défis et solutions dans ces régions.

"Les efforts et conquêtes des décideurs politiques, scientifiques, industries, organisations, agriculteurs, entreprises des projets et banquiers pour surmonter les barrières du désert et les limites agricoles ainsi que répandre les sources des aliments font parmi des questions en discussion.

L'Israël est préparé à devenir un important fournisseur dans l'approvisionnement du monde en solutions agricoles de pointe. Parmi les grandes réalisations d'Israël dans l'agriculture figurent l'utilisation des terres désertiques par l'implantation des serres et des méthodes scientifiques d'irrigation.

L'Israël possède le taux le plus élevé au monde dans la réutilisation des eaux usées et les technologies agricoles les plus avancées par le chauffage d'eau et la production d'électricité.

Israël, un territoire à caractéristiques désertiques et semi-arides, utilise le système d'irrigation goutte-à-goutte de haute technologie pour la production agricole, possédant ainsi l'agriculture la plus moderne au monde.

L'agriculture israélienne est au premier rang dans la recherche en tant que référence pour le développement rural mondial, dans un contexte où il est de plus en plus crucial l'utilisation efficace de l'eau en raison du réchauffement climatique.