Angola: Les parlementaires analysent la loi sur l'investissement privé

Luanda — La proposition de loi sur l'investissement privé a été évaluée mardi à Luanda par les parlementaires des 1ère, 4e, 5e et 6e commissions spéciales de l'Assemblée nationale.

Ces commissions traitent des questions constitutionnelles et juridiques, de l'administration publique et du gouvernement local, des affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que de l'éducation et de la culture.

Le document sera voté dans la spécialité mercredi prochain.

La discussion a été dirigée par le président de la première commission de l'Assemblée nationale, Reis Junior, accompagné des secrétaires d'État à l'économie et aux affaires juridiques et constitutionnelles, respectivement Sérgio Santos et Marcy Lopes.

Mercredi, les députés entament des discussions sur le projet de loi sur le Régime extraordinaire pour la réglementation patrimoniale (RERP).