Pour rappel, pendant longtemps, le palais de la Kolima a servi de refuge à des bandits de tout acabit allant à contre courant de son glorieux passé et l'espace du palais et ses environs étaient morcelés et mis en location au seul DPJ ThiernoAliou Barry qui en jouissait comme d'un domaine privé qui serait sa possession.

Après la visite des autorités administratives sur les ruines du palais de la Kolima transformés en lieu de débauche, visite au cours de laquelle, elles avaient promis d'assainir les lieux tout en donnant un prévis de déguerpissement aux débiteurs d'alcool, maquereaux et autres occupants illégaux, les lignes semblent avoir bougé et le délai, les autorités l'ont respecté à la lettre.

