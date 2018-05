Mali: CBI s'ouvre aux porteurs d'idées prometteuses liées aux TIC

- La situation au Sahel et la question de la mise en place d'un mécanisme pour la mise en oeuvre de l'Accord de… Plus »

La même source précise que le Programme GENIUS s'adresse aussi bien aux startups en démarrage (quelques mois), que celles en croissance (quelques années), mais aussi, aux projets individuels non exprimés ou non développés, le cas de jeunes étudiants par exemple.

Selon lui, son objectif est de partager avec ces porteurs d'idées, son expérience et son savoir-faire, et de leur donner tous les moyens nécessaires - expertise technologique, commerciale, marketing, support financier et administratif, locaux adaptés... . - pour un développement rapide et raisonné.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, cet acteur de référence du secteur des TIC, informe qu'avec ses 48 années d'existence, il propose un programme aux jeunes entrepreneurs et aux étudiants, qui ont des idées innovantes et ont besoin d'une structure solide pour les aider à se développer.

