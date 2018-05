Afrique de l'Ouest: Atelier régional de la Ligue des Oulémas du Sahel - Deux formations au profit des Imams guinéens

Conakry (Guinee) — Le 7ème Atelier régional de la Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel a, ouvert lundi à Conakry, vu l'organisation deux formations au profit des Imams et Mourchidate de la République de Guinée.

La première formation portant sur "Le discours religieux et les impératifs du Moment", s'est penchée sur l'importance d'adapter le discours religieux aux exigences de l'époque, à savoir une prise en considération de tout ce à quoi la jeunesse a accès comme informations, via internet et les réseaux sociaux.

Il s'agit également de l'élaboration d'un discours religieux à même de contenter cette jeunesse et de la conforter dans sa foi, en lui apportant des réponses aux questions d'ordre spirituel et existentiel qu'elle se pose dans un contexte de mondialisation de plus en plus envahissant.

La seconde formation, intitulée: " Médias et Terminologie religieuse", a abordé le problème de la terminologie liée à l'Islam, à travers l'usage perverti de certains médias occidentaux, d'un certain nombre de termes, tel que "Djihadisme", " intégrisme" ou encore "extrémisme", visant à incrimines l'Islam et les musulmans.

Organisé avec l'appui de l'Unité de fusion et de liaison des pays du Sahel (UFL), l'atelier de Conakry s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités de la Ligue pour prévenir contre l'extrémisme et le radicalisme violent à travers la promotion de l'éducation religieuse et les valeurs de l'Islam.

Créée en janvier 2013, la Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel regroupe les membres permanents suivants : l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. La République de Guinée, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ont rejoint la Ligue en tant que membres honoraires.