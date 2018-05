Ile Maurice: St-Pierre - Le marché tant attendu enfin inauguré

«Nous espérons maintenant pouvoir remonter la pente et par la même occasion, nous prions que le nouveau marché attire plus d'acheteurs des environs.»

Ils disent avoir souffert de la chaleur sous leurs tentes.Et que personne ne voulait y mettre le pied, tant il faisait chaud. Quand il pleuvait, c'était pire encore. Ils subissaient les effets des inondations et l'eau trempait leurs légumes et autres marchandises.

Les avis sont mitigés parmi les marchands. Ils disent toutefois qu'ils ne sont pas contre le développement mais qu'il ne leur était pas possible de travailler convenablement auparavant et que leurs ventes avaient drastiquement chuté.

Le président du conseil de district de Moka, Vinaye Busawon, avait expliqué lors d'une récente interview que le marché de St-Pierre allait être un des plus grands et le meilleur de la région. Quid du montant de ces importants travaux de rénovation ? Personne ne veut avancer un chiffre, mais on laisse entendre que les travaux ont coûté plusieurs millions de roupies. Parlant du retard pris dans l'achèvement des travaux, Vinaye Busawon explique que c'était un ongoing project.

«Depuis 2015, nous avons fait visité ces lieux et avons noté qu'il faillait en refaire l'infrastructure.» D'ajouter aussi que le bazar, construit en 2013, n'avait jamais avant été rénové. Le Premier ministre a donné aussi l'assurance aux marchands qu'ils travailleront désormais dans des conditions nettement plus confortables.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.