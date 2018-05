Ile Maurice: Eddy Sadien démissionne du Regrupma Travayer Sosyal

interview

Qu'est-ce qui explique votre démission du «Regrupma Travayer Sosyal» ?

C'est une accumulation de frustration et de dégoût. Il y a des gens qui croient que tout leur est permis car ils ont de l'argent. Depuis une année environ, un de mes anciens proches collaborateurs s'approprie tout le crédit de nos combats. Ça devenait un one-man show. Je n'en pouvais plus. Je devais partir. Cela étant dit, je ne regrette en rien les quatre années passées au sein du Regrupma Travayer Sosyal car, bonnes ou mauvaises, on apprend toujours de ses expériences.

Avez-vous parlé aux personnes concernées ?

Oui, mais ça n'a fait que dégénérer. Donc, j'ai remis ma démission.

Et maintenant ?

Je demeure un one man army. Je reste engagé dans mes combats contre l'injustice et tout le mal qui ronge la société. Cela étant dit, j'aurais souhaité que la Plateforme des citoyens engagés renaisse de ses cendres. À l'époque, il y avait Cassam Uteem, Rodney Rama, Cayum Jahangeer, Nizam Nasrulla, Karl Lamarque, Ursula Lareine, le Dr Jacques Falzara, entre autres. Ceux intéressés peuvent me passer un coup de fil. On pourrait travailler ensemble.