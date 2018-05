Ile Maurice: Sale by Levy - La vente reprend la barre...

Selon l'ancien président de l'association des victimes de la vente à la barre, ce traitement est inhumain. «J'ai suivi le cas de cette femme de près et je peux vous dire que c'est une injustice. L'emprunt qu'avait pris son mari était couvert par une assurance. Et si elle se retrouve dans cette situation, ce n'est pas sa faute.» Il ajoute que, dans la majorité des cas, les maisons qui sont mises en vente à la barre sont celles de la MHC. «Le Premier ministre doit demander une enquête pour connaître la vérité.»

«Mo pa kapav travay ek mo pa pé kapav viv enn lavi korek. Mo enn dimoun ki viv lor pension, kouma mo pou viv si toulé moi mo paye Rs 5000 laba. Mo nepli koner ki mo pou fer. Mo per atansion enn cou zot vini zot koumans tir mo ban zafer ek met mwa déor lor simé», pleure Premawtee Beekary. Interrogé, un cadre de la MHC affirme qu'il n'a pas trop de détails sur le cas de Premawtee Beekary. Il explique que dans son dossier, il est mentionné qu'elle n'a pas payé son emprunt pendant plusieurs années et cela, même après la baisse de la mensualité à Rs 5 000.

La sexagénaire, qui habite La Caverne, est arrivé à un compromis avec la MHC et elle doit payer une mensualité de Rs 5 000. Un engagement qu'elle n'arrive pas à respecter vu qu'elle perçoit uniquement une pension de veuve et ne travaille pas. Elle a récemment reçu une énième lettre pour lui annoncer que cette affaire sera encore une fois portée en cour, du fait qu'elle n'arrive pas à rembourser l'emprunt que son défunt mari avait pris pour leur maison. Un emprunt qui aurait dû être pris en charge par l'assurance à l'époque.

Le 16 avril, Salim Muthy a fait appel au Premier ministre et au judiciaire pour suspendre temporairement les procédures du Sale by Levy, en attendant des amendements aux lois existantes. Pour l'ancien président de l'association Victims of Sale by Levy, Cangayen Pillay, des mesures préconisées dans le rapport n'ont pas été appliquées. «Le Premier ministre a récemment déclaré qu'il militera pour les personnes pauvres. D'un autre côté on constate que des familles sont sur le point de perdre leur maison.»

