Algérie: Constantine-grève des résidents - Un "plan B" éreintant pour les professeurs et les maitres assistants

De son côté, Dr Abdelmoumen Hadibi, résident en radiologie et membre du bureau national du collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), a indiqué que le débrayage des résidents est encore "très suivi" et qu'il n'y a pour l'instant "qu'environ une trentaine de non-grévistes au CHU Benbadis".

Saluant les efforts consentis par les "séniors" auxquels ont été associés les médecins généralistes chargés de faire le tri des malades, Mme Benahcene a indiqué que "si tous les services sont touchés par la grève, c'est essentiellement les services de gynécologie, de cardiologie et les urgences qui sont le plus impactés".

"Les résidents n'ayant pas répondu aux réquisitions ordonnées par le ministère de la Santé en vue de garantir la continuité des soins et la prise en charge des malades, ce sont les professeurs, les maitres assistants et les assistants de santé publique qui assurent à présent les gardes", a affirmé Karima Benahcene, directrice des activités pédagogiques et médicales (DAPM) au CHU de Constantine.

Afin de remédier à cela, maitres assistants, professeurs, assistants de santé publique et généralistes dépêchés des établissements publics de santé de proximité (EPSP) sont désormais en première ligne pour parer à la défection des résidents grévistes qui n'assurent plus de service minimum.

Accompagnant son père, souffrant d'hypertension artérielle, Adra a fait part à l'APS du profond malaise que cette situation génère chez les malades, "otages d'une grève dont on ne voit plus la fin", qualifiant les patients de "victimes collatérales" de ce statu quo.

