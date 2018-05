Algérie: Handi-basket/Championnat d'Algérie - Nour M'sila conserve son titre

- Le club de Nour M'sila a conservé son titre de champion d'Algérie de handi-basket, à l'issue du second tournoi play-off (messieurs), disputé à la salle omnisports des Issers (Boumerdès) qui a permis aux M'silis de s'adjuger leur 14e titre de champion, le 27e toutes compétitions confondues.

Pour déterminer le vainqueur final de la saison 2017-2018, la commission de compétition a dû recourir à un classement à trois entre Nour M'sila, Nour Hamadi et l'IR Boufarik qui ont terminé le tournoi ex aequo en 1ère position avec 9 points. Et c'est finalement les M'silis qui ont été déclarés champions grâce aux "paniers avantage" (+14 pts contre +4 à Hamadi et -18 à Boufarik).

"Que dire de cette nouvelle consécration sauf qu'elle a été difficile. C'est le fruit des efforts de tout le monde. Les joueurs ont évolué avec le coeur et une grande détermination. Ils étaient très motivés pour défendre le titre de l'année dernière. C'est un sacre bien mérité vu tous les sacrifices", a déclaré à l'APS l'entraîneur de Nour M'sila, Mustapha Chikouche.

Le début de la 1re phase de la Nationale A a été difficile pour toutes les équipes mais c'est Nour Hamadi qui avait émergé en remportant tous ses matchs (16 victoires), jusqu'à la 1re journée du 1er tournoi play-off, quand il a concédé sa première et unique défaite devant l'IR Boufarik (47-39).

Au cours du même tournoi qui a regroupé les six premières équipes de la 1ère phase, Nour M'sila a pris l'ascendant sur ses adversaires et termine en pôle position avec 4 unités, devant Boufarik et Hamadi (3 pts), un avantage qui s'est avéré déterminant par la suite.

Lors du second tournoi des play-offs, les champions d'Algérie en titre se devaient de confirmer leur bonne forme et avaient droit à un joker seulement qu'ils ont consommé face à Hamadi (défaite 63-51), l'autre favori au sacre final.

Même s'il a cartonné lors de ses matchs contre le reste des clubs, Nour M'sila s'est vu attribuer le titre aux "paniers avantage" lors d'un classement ayant regroupé le trio de tête.

"C'était vraiment laborieux. La pression était, comme d'habitude, énorme et ce n'était pas évident au début, avec la forme affichée par l'équipe de Nour Hamadi lors de la 1re phase. Dieu merci, on a été bons au meilleur moment", a souligné l'international Samir Laadjadjet.

Néanmoins, les différents sacres de Nour M'sila et tous les efforts et sacrifices consentis n'ont pas reçu pour l'instant les considérations attendues par les joueurs et staff technique qui estiment que "le club mérite plus d'égard et d'attention, mais aussi de moyens pour aller de l'avant et assurer la relève".

Qualifié aux quarts de finale de la Coupe d'Algérie, Nour M'sila affrontera le FC Boufarik, vendredi à Médéa, et en cas de victoire, il rencontrera dans le dernier carré la redoutable équipe de Nour Hamadi, exemptée du précédent tour après le retrait de la formation de Béjaïa.

Classement final des play-offs Pts J G P PA

1. Nour M'sila 09 5 4 1 88

2. Nour Hamadi 09 5 4 1 106

3. IR Boufarik 09 5 4 1 42

5. ASHW Béjaïa 06 5 1 4 -78

6. CR El-Harrach 05 5 0 5 -173

Classement à trois Pts J G P PA

1. Nour M'sila 03 2 1 1 14

2. Nour Hamadi 03 2 1 1 04

3. IR Boufarik 03 2 1 1 -18.