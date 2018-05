Maroc: Polisario - Volonté de reprendre les négociations directes avec le royaume du Maroc

- Le Bureau permanent du Secrétariat national (SN) du Front Polisario a réitéré la volonté du Front de coopérer de manière constructive pour la reprise immédiate des négociations directes avec le royaume du Maroc, sans conditions préalables et de bonne foi, pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance.

Le Bureau permanent du SN, réuni lundi sous la présidence du président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, cité par l'agence sahraouie (SPS), a réitéré "le soutien à l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Horst Kohler, pour la relance immédiate du processus de négociation en arrêt depuis 2012", souhaitant que le Conseil de sécurité agirait sur la base de la résolution (2414) adoptée récemment pour amener le royaume du Maroc à se conformer à la légitimité internationale.

Le Front Polisario a également appelé le Conseil de sécurité à agir pour "mettre fin aux politiques d'intransigeance, d'obstruction et de chantage du Maroc et accélérer ainsi l'aboutissement de la mission de la MINURSO, à savoir organiser un référendum sur l'autodétermination du peuple sahraoui, à travers un référendum libre, juste et équitable".

Le Bureau Permanent a rappelé que "le royaume du Maroc, depuis son invasion militaire illégale du Sahara occidental le 31 octobre 1975, a toujours été une pierre d'achoppement aux efforts internationaux, notamment l'entrave au référendum d'autodétermination, l'expulsion de la composante civile de la MINURSO, sa violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu et de l'accord militaire no 1 dans la région d'El-Guerguerat et son refus de mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU (2351) concernant l'envoi dune mission technique".

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté récemment la résolution 2414 qui réaffirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et appelle les deux parties au conflit, le royaume du Maroc et le Front Polisario, à des négociations "sans conditions préalables et de bonne foi", menées sous les auspices du Secrétaire général de l'ONU, rappelant à ses membres la nécessité de favoriser une solution politique juste, permanente et acceptable pour les deux parties, garantissant au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination.