Algérie: Pensions de retraite - Revalorisation modulable de 0,5 à 5% pour l'année 2018

"Nous sommes en train de réfléchir sur une procédure dans le but d'assainir la situation, (...) car nous voulons des syndicats responsables et respectueux des la lois de la République", a ajouté le ministre.

En revanche, 35 syndicats n'ont pas répondu à l'appel du ministère et sont, de ce fait, considérés comme étant "non représentatifs", a précisé le ministre, faisant observer que "les syndicats ne disposant pas de 20% de représentativité ne sont pas en droit de revendiquer ou de négocier, d'où l'obligation pour eux de se mettre en conformité avec la loi".

"Nous comptons plus de trois millions de retraités, dont un tiers sont sortis avant l'âge requis", a-t-il relevé, soulignant que cette situation fait ressortir en moyenne "deux travailleurs et demi qui cotisent pour un seul retraité, alors que la norme est de cinq travailleurs pour un retraité".

Selon le ministre, il y aura 5% de revalorisation pour les pensions de moins de 20 000 DA, 2,5% pour les pensions de 20 000 à 40 000 DA, 1,5% pour les pensions de 40 000 à 60 000 DA, 1% pour les pensions de 60 000 à 80 000 DA et 0,5% pour les pensions de plus de 80 000 DA.L'incidence financière de cette revalorisation est de l'ordre de 22 milliards DA, a ajouté M. Zemali, précisant que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika "a décidé du maintien de cette revalorisation dans le but de conforter le pouvoir d'achat des retraités, malgré la situation financière difficile du pays".

"Contrairement aux années précédentes au cours desquelles un taux unique était appliqué pour la revalorisation des pensions de retraite, le taux pour l'année 2018 est modulable et sera encore plus avantageux pour les petites pensions", a précisé M. Zemali qui s'exprimait sur les ondes Chaîne 3 de la Radio algérienne.

- La revalorisation des pensions de retraite pour l'année 2018 est maintenue et sera modulable avec des taux allant de 0,5 à 5% en fonction du montant de la pension, a indiqué mardi le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.

