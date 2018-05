Cameroun: Collins Fai - Le Camerounais prolonge avec le Standard

Né aux Etats-Unis de parents camerounais et évoluant en France depuis son jeune âge, Theoson-Jordan… Plus »

Mais l'international camerounais est aussi très vite rentré dans le rang la saison dernière lorsque le Standard coulait à pic. Mais cette saison, Fai semble enfin montrer toute l'étendue de son talent en étant bien plus régulier que par le passé. Fai compte 16 sélections en équipe nationale du Cameroun, avec laquelle il a remporté la CAN 2017 sous les ordres d'Hugo Broos.

Collins Fai, 25 ans, est arrivé au Standard en janvier 2016, en provenance du Dinamo Bucarest. Le défenseur a depuis joué 68 matches en rouge (1 but). Rapide, explosif et solide sur ses appuis malgré sa petite taille (1,67 m), le Lion Indomptable a rapidement impressionné sur son flanc droit dès son arrivée.

