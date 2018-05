Guinée: Les excuses de Florentin Pogba

Son image a fait le tour du web ce week-end et en début de semaine. Florentin Pogba touché lors d'un match de championnat en Turquie a décidé de quitter l'aire de jeu, laissant ses coéquipiers à 10 alors qu'il n'y avait plus de changements disponibles. S'en est suivie une mini bagarre entre lui et ses coéquipiers.

Le défenseur de Genclerbirligi s'en est remis au journal l'Equipe pour expliquer son geste. « Je sors parce que je suis blessé et que je ne peux pas continuer. Je sais que les trois changements ont déjà été effectués, on est mené et je dégage le ballon en touche pour sortir et ne pas perdre de temps », confie t-il.

« Après, un coéquipier me demande ce qu'il y avait, ça commence à crier, mais je ne peux tout simplement pas finir le match. J'étais déjà un peu énervé par la physionomie du match. On a loupé beaucoup d'occasions, on savait que c'était un match pour la survie du club, il y avait du stress et de la nervosité. Et j'étais énervé de m'être blessé. C'est vrai qu'à un moment, il y avait du monde autour de moi, mon crâne a chauffé. Je n'ai pas du tout été agressé physiquement. Verbalement, certains ont dû crier mais je ne sais pas ce qu'ils ont raconté en turc. Je suis sorti tranquille ».

Il fait également son mea culpa: « C'est vrai que j'aurais dû prévenir le coach, je dois m'en excuser ».