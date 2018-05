Cameroun: Eto'o ne reviendra pas chez les Lions indomptables

La rumeur a alimenté les colonnes et les émissions débats sur le continent en février dernier quand Samuel Eto'o a été vu en compagnie de Dieudonné Happi, président du Comité de Normalisation de la Fecafoot et certains joueurs qui boudaient la sélection. Si officiellement, il a servi d'intermédiaire pour ramener ses compatriotes dans la tanière, d'autres lui prêtaient des intentions de retour prochain.

Il s'en sera rien. C'est ce que vient de confier l'attaquant de Konayaspor dans une grande interview à France Football: « Non, non, non. J'ai mis un stop définitif en 2014. Une génération arrive. Elle a gagné avec brio la dernière CAN. C'est à elle de briller, sans moi, c'est définitif« .

Même alors que la CAN 2019 se déroulera au Cameroun ? « Je serai dans les tribunes, je donnerai des conseils mais je ne prendrai pas la place d'un jeune qui rêve de donner un titre au Cameroun. j'ai offert 17 ans de ma carrière à ce beau pays, j'ai donné tout ce que j'avais dans le coeur, le ventre, les jambes... J'ai aussi servi de facilitateur entre la Confédération africaine et l'Etat camerounais pour que ce tournoi ait lieu. Il le fallait. A 37 ans, je continue à inscrire des buts et j'en marquerai jusqu'à mon dernier match. Seulement, le poste d'attaquant des Lions indomptables est bien occupé avec Vincent Aboubacar qui marque beaucoup, avec le très bon Choupo-Moting, avec Clinton Njie... Cette génération, bien encadrée, doit permettre au Cameroun d'effacer les deux malheureuses dernières Coupes du monde« , a t-il ajouté.

On n'insiste plus...