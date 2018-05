Nigeria: Retour de Buhari à Londres pour raison médicale - Peut-on nier l'évidence ?

Ce qui n'est pas sans rappeler le cas de l'Algérie où le président Abdel Aziz Bouteflika dirige le pays en fauteuil roulant et ce, depuis quelques années. Que voulez-vous ? Nous sommes au Gondwana où tout ou presque tout, est possible. Car, sous d'autres cieux, la candidature de Buhari devrait tout simplement être recalée pour la prochaine présidentielle, son bulletin de santé étant suffisamment éloquent. Buhari, il faut l'avouer, avec ses 75 hivernages, a désormais son avenir derrière lui.

Son état de santé s'est-il davantage dégradé ? Autant de questions que l'on peut se poser, quand on sait que Buhari y a déjà séjourné plus de cinq mois pour des soins, l'année dernière, sans que le peuple ne sache jusqu'à ce jour de quoi il souffre exactement, le nom de la maladie n'ayant jamais été officiellement communiqué.

