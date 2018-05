Burkina Faso: Bagarre entre douaniers et commerçants - Ces corrompus qui font rire

En fin de semaine dernière, il y a eu une altercation entre un douanier et un commerçant, à Ouagar-inter, qui continue de faire beaucoup de bruit. Je ne vais pas étaler, ici, les mobiles de cette mésentente, mais je sais seulement que les douaniers accusent les commerçants d'avoir tenté de corrompre un des leurs.

Toute chose que les commerçants réfutent, estimant que le douanier en question est un « ripoux ». Moi, je ne connais ni le douanier ni le commerçant. Mais je regrette que pareil incident soit grossi au point de devenir un scandale national. Pour moi, il y a lieu que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin. Déjà que notre pays traverse une crise économique sans précédent, il ne faut pas en rajouter avec des comportements irresponsables.

C'est pourquoi je demande aux douaniers et aux commerçants de se surpasser en acceptant de se parler. Car, comme on le sait, l'argent n'aime pas le bruit. Or, le commerçant et le douanier ne savent rien faire d'autre que de chercher l'argent. Je suis d'accord avec les uns et les autres que quand des gens travaillent ensemble, il y a inévitablement des moments de frictions. Ça, c'est une vérité presque générale. La preuve est que même la langue et les dents connaissent des moments de mésentente quoiqu'elles sont obligées de cohabiter.

Ne nous laissons donc pas emporter par nos passions. Car, il faut le dire, les douaniers et les commerçants sont des frères siamois. Ils sont inséparables à tout point de vue. Et c'est peu dire.

Ne tirons pas trop sur la corde

Du reste, j'ai personnellement pouffé de dire quand j'ai entendu les uns accusant les autres de corruption. Je le dis parce je ne sais pas qui des commerçants ou des douaniers sont les plus corrompus de ce pays. Je sais seulement qu'ils travaillent ensemble et qu'ils ont pour dénominateur commun la corruption ; en témoigne le classement, d'année en année, du REN/LAC en la matière. Je sais que cette affaire qui a éclaté à Ouagar-inter n'est, en réalité, que la partie visible de l'iceberg.

Car, Dieu seul sait les docs qui sont tenus secrets et qui, s'ils devaient sortir au grand jour, allaient faire fuir tout le monde. Voyez-vous ? Ne tirons pas trop sur la corde. Car, il y a des milieux, on le sait, où la vertu n'est pas la chose la mieux partagée. C'est le cas du milieu des affaires. Il y a des choses que tout monde sait mais très souvent, on fait semblant de les ignorer. Donc, que des douaniers et des commerçants s'offrent en spectacle en s'accusant mutuellement de corruption, cela paraît pour le moins ridicule.

C'est pourquoi, pour terminer, j'appelle les uns et les autres à plus de retenue et de responsabilité. Ce qui s'est passé à Ouagar-inter doit désormais relever du passé. D'ailleurs, l'affaire étant entre les mains de la Justice, il faut espérer que toute la lumière sera faite. Mais en attendant, je suis contre toute forme de représailles qui, à mon avis, ne feront que renforcer la méfiance.