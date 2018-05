Afrique: An i de Macron - Rien de nouveau sous le soleil de l'Afrique

La France de Macron laisse ainsi orphelins les peuples africains en proie aux dictatures, au moment où l'Amérique de Donald Trump a, elle aussi, dans un élan de repli sur elle-même, tourné le dos au continent. Certes, l'on ne demande pas à Macron d'alimenter les révolutions politiques en Afrique comme il l'a si bien dit à Ouagadougou en ces termes : « Le Président de la République française n'a pas à expliquer dans un pays africain comment on organise la Constitution, comment on organise des élections ou la vie libre de l'opposition ».

Fidèle à la maxime du Général Charles de Gaulle selon laquelle «la France n'a ni amis ni ennemis, la France n'a que des intérêts», Macron a opté, au nom des intérêts géostratégiques et économiques français, pour le silence que l'on peut, sans coup férir, qualifier de coupable face à des satrapes comme Idriss Itno Deby qui, après plus de trois décennies au pouvoir, procède au tripatouillage de la Constitution tchadienne pour se frayer le boulevard d'un règne à vie ou comme le Togolais Faure Gnassingbé qui constitue, en Afrique occidentale, la brebis galeuse de la démocratie.

Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron, se défaisant de tous les vieux briscards de la scène politique française, arrivait triomphalement à l'Elysée, au terme d'un combat électoral des plus serrés. Voilà un an donc que l'Hexagone vit sous l'ère Macron. Alors qu'à l'occasion, les Français s'essayent à l'exercice du bilan, les Africains, eux, s'interrogent sur la base du discours mémorable et mirobolant de Ouagadougou, prononcé le 28 novembre 2017, qui définissait la politique française du jeune président, sur le continent.

