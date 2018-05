Burkina Faso: Le forum de l'Ordre pharmaceutique international prévu à Ouagadougou du 21 au 23 juin

communiqué de presse

Les pharmaciens ont sollicité le soutien et les conseils avisés du Président du Faso pour l'organisation de la 19e édition du Forum de l'Ordre pharmaceutique international qui se tiendra à Ouagadougou du 21 au 23 juin 2018. Cette rencontre aura pour thème général : « le développement de l'industrie pharmaceutique et l'accès universel aux produits de qualité en Afrique ».

Entre 1000 et 1500 participants venant de 23 pays africains, d'Asie et d'Europe sont attendus à Ouagadougou. Il est prévu au cours de ce forum des panels, des conférences, des tables-rondes et des activités de formation continue, selon le Docteur Sandouidi.

Ce cadre d'excellence et de partage d'expériences au bénéfice de la pharmacie africaine sera agrémenté d'expositions et d'activités de B to B.

« Ce sera également l'occasion pour nous de présenter aux partenaires les opportunités dans notre pays et les potentialités concernant d'autres pays », a dit le président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina.