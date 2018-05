Angola: Des serviteurs publics devraient s'ouvrir davantage aux médias

Pour sa part, le secrétaire d'État à la Communication sociale, Celso Malavoloneke, a parlé du thème «La communication de crise» dans un exercice qui a clarifié les procédures à adopter et les voies à suivre en cas de situations critiques dans les départements gouvernementaux et entreprises.

En tant que détenteur du portefeuille des Transports et hôte de l'événement, Augusto da Silva Tomás a fait une incursion sur le thème "Les Transport, la logistique et le développement durable de l'Angola".

Cette recommandation, selon João Melo, est basée sur deux engagements ratifiés par le Président de la République, João Lourenço, lors des élections de 2017, notamment assurer une information pluraliste, libre, ouverte, indépendante, diversifiée et encourager le respect du principe de l'éthique et de la déontologie .

Prenant la parole lors du séminaire sur « l'harmonisation des communications institutionnelle du marketing dans le secteur des transports », organisé conjointement par les ministères des Transports et de la Communication Sociales médias, le ministre a estimé que la divergence d'opinions favorise l'échange d'idées et sauvegarde les intérêts de la nation.

Luanda — Le ministre de la Communication sociale, João Melo, a recommandé mardi aux gestionnaires publics de maintenir une plus grande ouverture aux médias, afin qu'ils apprennent à vivre avec les critiques et la divergence d'opinions.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.