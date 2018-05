Angola: Des accidents de la route provoquent lus de cinq cents morts

Luanda — Cinq cent quarante-neuf (549) personnes ont été tuées et 2.654 autres blessées à la suite de deux mille quatre cent cinquante-deux (2.452) accidents de la route survenus en Angola durant le premier trimestre de l'année en cours.

C'est ce qu'a informé mardi, à Luanda, le directeur national de la circulation routière, Conceição Gomes, à la fin de la première session ordinaire de la Commission exécutive du Conseil national de circulation routière et aménagement du trafic, dirigée par le commandant général de la Police nationale, Alfredo Eduardo Manuel Mingas.

Du total d'accidents, il y a 955 renversements, 534 collisions entre les voitures et 210 collisions entre les motocyclettes et les automobiles.

Par rapport au premier trimestre de 2017, il y a eu une réduction de 120 accidents, 169 tués et 279 blessés, 63 collisions, dont 48 entre des voitures et 15 entre des voitures et des motocyclettes, ainsi qu'une augmentation de trois accidents de la route.

L'excès de vitesse, la conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants, le mauvais passage des piétons, le mauvais état de conservation des véhicules et des routes, ainsi que l'absence d'éclairage de certaines voies publiques sont à la base des accidents enregistrés durant la période de référence.

Le but de la réunion était d'évaluer l'adéquation du permis de conduire afin de l'internationaliser de plus en plus, l'étude de base et développement d'un cadre de suivi et d'évaluation du plan de transport tripartite, ainsi que le programme de facilitation de circulation routière.